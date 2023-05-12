الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. 64 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

إمتحانات الشهادة
إمتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

تابعت دكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الإجراءات والاستعدادات اللازمة، لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، مؤكدة ضرورة التعاون وتضافر جهود جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم.  

بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 64215 طالبًا وطالبة، وعدد اللجان 259 لجنة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، وعدد الطلاب بها 72 طالبًا.

وفي سياق متصل، تفقد مديرو عموم ووكلاء الإدارات التعليمية اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الصف الثالث الإعدادي غدًا السبت، في أول أيام الامتحانات.

وأكدت وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات ضرورة الاطمئنان على توافر وسائل التأمين والأمن اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة نقل الأسئلة إلى مراكز التوزيع بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأكدت الدكتورة أماني قرني، وكيل الوزارة، أن أعمال الامتحانات تعد أمنا قوميا تستوجب على الجميع التكاتف لإنجاحها مع مراعاة الظروف النفسية للطلاب وأسرهم، والتأكيد على رؤساء اللجان بتوفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان وعدم السماح باستخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتعامل الهادئ مع الطلاب داخل اللجان ومع أولياء الأمور خارج اللجان، وتنفيذ التعليمات المستديمة الخاصة بالأمن بشأن الخطة العامة لتأمين الامتحانات والتصدى بحزم لمحاولات الغش والتجاوز.

 كذلك التواصل المباشر والفورى مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية / الرئيسية لضمان مواجهة أي مشكلات تواجه العملية الامتحانية من شأنها التأثير سلباً على سير العملية الإمتحانية، وذلك من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة للطلاب والعاملين وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.

والتأكيد على إعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان للطلاب وأولياء الأمور فى مكان ظاهر، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية المختلفة، سواء بالمديرية أو الإدارة كل فيما يخصه لتأمين مقرات لجان الامتحانات المختلفة ومراكز توزيع الأسئلة والكنترول، والتنبيه مشددًا بعدم استخدام السخانات وعدم التدخين، وعدم اصطحاب الملاحظين والطلاب للتليفون المحمول، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018.

وأيضًا الالتزام بالحفاظ على سرية الامتحانات، وكل العمليات المتعلقة بأعمال الامتحانات، وتنفيذ نشرات الموانع والتأكيد على الالتزام بها على جميع أعضاء اللجان المشاركين في أعمال الامتحانات بالمدارس، وذلك منعًا من الوقوع تحت المساءلة القانونية.

64215 طالب يؤدون امتحانات الشهادة الاعداديه بالفيوم واستعدادات المديرية

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