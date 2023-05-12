شريف عبدالمنعم: مشاركة الرياضيين في فعاليات قطاع التأمين يُساهم فى التوعية المجتمعية

قال شريف عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي السابق، خلال مشاركته اليوم الجمعة، في مارثون الاتحاد المصرى للتأمين، إن مشاركة الرياضيين في دعم فعاليات قطاع التأمين أمرًا مهمًا وضروريًا لأنه يساعد على توعية الجمهور بأهمية التأمين وفوائده.

وأضاف “عبد المنعم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التأمين هو أداة حماية تستخدم للحد من المخاطر والخسائر المحتملة، وهو أمر ضروري في حياة الناس لحمايتهم من الأحداث المفاجئة التي يمكن أن تؤثر على حياتهم ومصادر دخلهم.

وأكد لاعب الأهلي السابق، أنه من بين أنواع التأمين الهامة في مصر هو التأمين الطبي والصحي، الذي يساعد على توفير الرعاية الصحية للمرضى وتغطية تكاليف العلاج والأدوية، وبالنظر إلى النظام الصحي في مصر، فإن التأمين الطبي والصحي يلعب دورًا مهمًا في توفير الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لتكاليف الرعاية الصحية.

وأوضح أنه يمكن أن تساعد مشاركة الرياضيين في فعاليات قطاع التأمين على توعية الجمهور بأهمية التأمين الصحي والطبي وتشجيعهم على الحصول على تأمين صحي يغطي تكاليف العلاج والرعاية الصحيةوقد تمتلك الرياضة قدرة كبيرة على جذب الانتباه والتفاعل من الجمهور، وبالتالي يمكن استخدام هذه القدرة لتعزيز الوعي بأهمية التأمين الصحي والطبي.

وأشار إلى أنه بشكل عام، فإن مشاركة الرياضيين في دعم فعاليات قطاع التأمين يمكن أن تساعد على تعزيز الوعي بأهمية التأمين.

ونظم الاتحاد المصري للتأمين المارثون السنوي الرابع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الجمعة، بحضور وزير الشباب والرياضة؛ الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام؛ نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان “معًا لمحاربة السرطان”.

وشهد المارثون مشاركة خاصة لذوي الهمم، في إطار الاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم لمشاركتهم في جميع قطاعات الدولة.

وانضم ما يقرب من 1500 مشارك هذا العام من كافة الفئات والأعمار، إضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصرية، ومحترفي رياضة العدو، كما ضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية والفعاليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.