بحضور وزيرة التضامن.. الهيئة الإنجيلية تشارك فى حفل توقيع "منح المجتمع المدنى"

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في فعاليات حفل توقيع منح جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهولغر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بمصر، وممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وشهد الحفل التوقيع على 38 مشروعًا مجتمعيًّا مع 16 منظمة غير حكومية، من ضمنها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ممثلة في ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الذي يتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبها، صرحت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بأن الهيئة تعمل خلال هذا المشروع بـ5 محافظات و 6 جمعيات قاعدية "بورسعيد- الدقهلية- القاهرة- الفيوم- سوهاج"، كما تركز المشروعات على مكونات المشاركة المجتمعية والمساواة بين الجنسيين بما يتضمن تمثيلًا عادلًا وفعالًا للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، وتستهدف أيضًا هذه المبادرات الوصول إلى 6285 مستفيدًا ومستفيدة من خلال الشراكة والتعاون مع شركائنا من الجمعيات القاعدية والجهات الحكومية المعنية، على سبيل المثال وليس الحصر، مديريات التضامن الاجتماعي ،الشباب والرياضة، الصحة، المجلس القومي للمرأة".

يذكر أنه منذ تأسيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "CEOSS" عام 1950 تسعى الهيئة نحو تأكيد قيمة الحياة الإنسانية والارتقاء بنوعيتها، والعمل نحو تحقيق العدالة والمساواة ونشر الفكر المستنير، وتأكيد الأخلاقيات والقيم الإنسانية المشتركة التي تدعو إليها الأديان، وترسيخ مشاعر الولاء والانتماء، واحترام التعددية وقبول الآخر.

وتسعى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية "CEOSS" نحو تعزيز الحياة الكريمة، والعدالة، والعيش المشترك. مما يساهم في غرس الوعي الأخلاقي والروحي في المجتمع، وتعزيز الشعور بالانتماء، واحترام التنوع، وحل النزاعات، وتعزيز العدالة الاجتماعية للأفراد والمجتمعات.