رواد الباخرة السياحية "Pacific world" يزورون الأماكن الترفيهية فى بورسعيد

زار رواد الباخرة السياحية "Pacific world"، اليوم الجمعة، عددًا من الأماكن الترفيهية بمحافظة بورسعيد، كما حرصوا على التجول في شوارع المدينة من خلال ركوب الحنطور وسط ترحيب من أبناء بورسعيد بالضيوف الأجانب.

جاء ذلك في اليوم الثاني من زيارة الباخرة السياحية Pacific world لمحافظة بورسعيد، ومن المقرر أن تغادر السفينة الساعة الحادية عشرة يوم الجمعة القادمة، متوجهة إلى ميناء سانتورينى باليونان.

واستقبل ميناء بورسعيد السياحي، أمس، الباخرة السياحية Pacific world وعلى متنها 1209 ركاب و661 بحارًا من مختلف الجنسيات، في أولى رحلاتها البحرية ولمدة يومين.

وقام السائحون فور وصولهم المحافظة، بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة، وساحة مصر، والممشى السياحي، فضلًا عن الجلوس في أحد كافيهات المدينة، مشيدين بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والمعالم السياحية المميزة للمدينة.

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