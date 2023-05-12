محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمستشفى السلام الدولي (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمستشفى السلام الدولي بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور محمد الكيكي، مدير المستشفيات، والدكتور محمد طه، مدير المستشفى.

وحرص اللواء عادل الغضبان، على تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى كالعناية المركزة والاستقبال وغيرها، مشيدًا بمستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة بمستشفى السلام الدولي، بعد ما شهدته من أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما التقى المحافظ، عددًا من المرضى المتواجدين بالمستشفى وحرص على التعرف على مستوى رضاهم عن الرعاية الطبية داخل المستشفى، مؤكدًا أن مستشفى السلام العام شهدت تغييرًا كبيرًا في منظومة الأداء والاهتمام بصحة المواطن والتي كانت أهم أوليات الدولة المصرية.

ووجّه اللواء عادل الغضبان، بتوفير كل أوجه الرعاية للمرضى، وتقديم خدمة طبية مميزة بما يصل لمستوى الرضا للمواطن، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت من محافظة بورسعيد، لإحداث تغيير فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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