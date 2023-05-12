القاهرة الإخبارية: رشقات صاروخية طالت مستوطنات القدس.. وإسرائيل تفتح ملاجئها

كشفت دانا أبو شمسية مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات الأوضاع في القدس، مشيرة إلى وصول رشقات صاروخية إلى جنوب القدس المحتلة في تصعيد لفصائل المقاومة ضد العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إنه قبل قليل سمعنا دوي صافرات الإنذار في مستوطنة جنوب القدس وجنوب بيت لحم.

وأضافت أن بلدية بيت شيمش أعلنت فتح الملاجئ نتيجة تعرض المستوطنين لثاني مرة إلى رشقات صاروخية منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وتابعت: "كانت هناك 4 رشقات صاروخية طالت مستوطنات القدس في تصعيد جديد ورسائل تحملها حركة الجهاد الإسلامي التي أكدت التصدي لأي عدوان على غزة".

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة مواقع في قطاع غزة، ما دفع المقاومة للرد على هذا العدوان برشقات صاروخية بعيدة المدى ووصلت إلى القدس.