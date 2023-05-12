التنمية المحلية × أسبوع.. حملات إزالة التعديات والانتقال إلى العاصمة الجديدة

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ ٣٤ حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٦ لـ١٢ مايو، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال إنفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت ٦ مايو*

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال الأسبوع الأول من تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم، وقال وزير التنمية المحلية أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ21 في الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى 4 مايو الجاري في استرداد حوالى 978175 ألف متر مربع بعد إزالة 2274 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة ، وإزالة 564 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1706 ألف فدان .

*الأحد ٧ مايو*

بدأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مباشرة العمل من مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة انتظام سير العمل في مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، وتفقد المكاتب الإدارية للعاملين والقيادات للتأكد من جاهزيتها من حيث عدد المكاتب والأجهزة ووصلات الإنترنت وكافة متطلبات العمل للتيسير والتسهيل على العاملين في أداء مهام عملهم اليومية بصورة أسرع في ظل التكليفات اليومية للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمحافظات ومتابعة المشروعات الجارية على أرض مختلف المحافظات في جميع القطاعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين، كما عقد اللواء هشام آمنة اجتماعات مع قيادات الوزارة لمتابعة الانتهاء من خطة نقل كافة الإدارات والقطاعات والوحدات إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة .

*الأثنين ٨ مايو*

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع السيدة/ ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووفد من البرنامج لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، مشيدا بالتعاون القائم بين الوزارة والبرنامج في العديد من البرامج التنموية وتنفيذ أجندة التنمية الحضرية في مصر والتنسيق في العديد من الفعاليات المحلية والدولية المهمة لدعم جهود مصر في ملف التنمية الحضرية المستدامة ، وقدم الوزير الشكر لوفد برنامج المستوطنات البشرية بالقاهرة على تقديم كل الدعم اللازم فيما يخص التجهيزات التحضيرية للمنتدى بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية .

*الثلاثاء ٩ مايو*

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، كما تابع الوزير مع محافظ الإسكندرية جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة في متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلي والخارجي والنقل العام بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار ، ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة استمرار المتابعة وشن الحملات الدورية على المواقف ومحطات الوقود للتصدي لأى محاولة مخالفة لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما استقبل وزير التنمية المحلية ، اللواء أشرف الدودي محافظ قنا لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنظومة النظافة، وجهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية .

*الأربعاء ١٠ مايو*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أحد أهم برامج الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والمراكز والقري لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، مشيراً الى أن مشروعك ساهم خلال شهر أبريل 2023 في تنفيذ ٧٠٠ مشروع بقروض ٢٠٠ مليون جنيه ، وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالي ٩,٣ ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، موضحًا أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" منذ انطلاقه وحتي الآن بلغ أكثر من ٢٠٤ ألف مشروع، بقروض تجاوزت 26,2 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى (1,6) مليون فرصة عمل.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم ٢٣٩ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد مدبولي أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى قيامه بزيارة وزارتي النقل والإسكان اللتين انتقلتا بالكامل، وأنه سيزور عدداً من الوزارات المنتقلة تباعاً.

*الخميس ١١ مايو*

يواصل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، حيث ينفذ المركز الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم ٣٧ عدد ٥ دورات تدريبية جديدة وهي دورة إدارات الشئون القانونية، ودورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية، ودورة مراكز شبكة السلامة الوطنية لعدد ٦ محافظات، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وابداء الملاحظات، ويستفيد من هذه الدورات ١٤٠ متدرباً من جميع المحافظات.

وحضر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنطقة والطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير على أعلى مستوى بما يليق بمشروع المتحف الكبير الذي سيكون افتتاحه محط أنظار العالم خلال الفترة المقبلة.