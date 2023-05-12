الخارجية الأردنية ترحب بتوقيع الاتفاق بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع

رحبت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الجمعة، بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على اتفاق مبادئ أولي في جدة، برعاية من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعربت الخارجية الأردنية عن أملها بأن يمثل الاتفاق، وما انبثق عنه من التزامات إنسانية تتصل بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكدت الخارجية الأردنية أن هذا الاتفاق خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى تسهم في عودة الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وبما يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق بالأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.

- البرلمان العربي يرحب بالتوقيع على إعلان جدة بين الأطراف السودانية

وفى وقت سابق من اليوم، رحب البرلمان العربي، بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على إعلان جدة، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لحقن دماء الشعب السوداني وتوفير الحماية للمدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المتضررين، والحفاظ على المنشآت والمرافق العامة، وتسهيل عمليات الإجلاء.

ودعا البرلمان العربي، فى بيان، تلقى "الدستور" نسخة منه، الأطراف السودانية للالتزام بما تم الاتفاق عليه من تعهدات، بما ينهي النزاع والبناء عليه بالعودة إلى الحوار واستعادة المسار السياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان، ووقف إطلاق النار بشكل نهائي.

وثمّن البرلمان العربي الجهود العربية والإقليمية والدولية المبذولة من جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية فى تشجيع الأطراف السودانية في الدخول في المحادثات التي استضافتها مدينة جدة، والتي أسهمت في حلحلة الأزمة.