"مدفون ورا البيت".. كشف لغز تغيب طفل منذ 8 سنوات فى دمياط

حالة من الذعر انتابت أهالي مركز فارسكور في محافظة دمياط بعد العثور على الطفل محمد السيد أحمد السيد البربري والمتغيب منذ عام 2015 من قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور، حيث عُثِر على جثته مدفونة بمنزل تحت الإنشاء خلف منزله.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فارسكور المركزي واستدعاء الطبيب الشرعي. وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على جثمانه.

حرر محضر شرطي بالواقعة، وتم إجراء تحريات موسعة وتقرير الطب الشرعي وفي أقل من 24 ساعة نجحت مباحث مركز شرطة فارسكور في دمياط بالتعاون إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط دمياط في كشف لغز مقتل الطفل محمد السيد البربري المتغيب منذ 8 سنوات.

‏تم ضبط القاتل ويدعى محمد رضا القرص وشهرته الطيطة وهو جار المجني عليه.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في محافظة دمياط هاشتاج "الإعدام لقاتل الطفل محمد البربري".