الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أعراض تنذر بالإصابة بسرطان الأطفال.. تعرف عليها

سرطان الأطفال
سرطان الأطفال

قدم الدكتور محمد عيد، استشاري أمراض الأورام للأطفال، نصائح طبية لحماية الأطفال من الإصابة بالسرطان، مؤكدا أن الاكتشاف المبكر للورم يحسن من نسبة الشفاء، في كل أنواع الأورام، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 90%.

وقال، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، إن هناك ما يدعى بالعلامات الخطيرة، والتي يجب الانتباه لها عند ظهورها على الطفل مثل فقدان الوزن، والصداع المتكرر، وآلام الظهر، ومشاكل العين، والحمى المتكررة، معلقا: لا يجب الاستخفاف بأي شكوي للطفل.

وأوصى الدكتور محمد عيد، بضرورة الاهتمام بشكوى الطفل، خاصة في حالتي آلام العظام المتكررة، والازدواجية في الرؤية، لأنها قد تكون مفتاحا للتعرف على حقيقة الاصابة التي يعاني منها الطفل، مشددا على ضرورة إجراء تحليل صورة دم للطفل مؤشر مبدئي للحالة.

نسب شفاء الأطفال المصابين بالسرطان في مصر مرتفعة جدًا

وأشار إلى أن هناك أطفالا يولدون بأنواع من الأورام وتكون نسبة شفائها 90%، مؤكدا أن من يكون لديهم العامل الوراثي كبير في العائلة لا بد من إجراء كشف بشكل دوري وفحوصات دورية للاطمئنان بين الوقت والآخر.

وأوضح أن هناك عادات غذائية تؤدي بالطفل إلى الإصابة بمرض السرطان، أبرزها تناول الأطفال اللحوم المصنعة، والسكريات بإفراط، والوجبات السريعة والأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة والمقليات، مشددا على تناول الخضراوات والفاكهة.

وأشار الدكتور محمد عيد، استشاري أمراض الأورام للأطفال، إلى أن الأسرة يجب أن تدعم الطفل المصاب بالسرطان نفسيا، مؤكدا أن نسب شفاء الأطفال المصابين بالسرطان في مصر مرتفعة جدا، مرددا: "هناك قاعدة عامة يجب أن يلتزم بها الجميع، وهى أن أي عينة تتم إزالتها من الجسم لا بد من تحليلها، حتى وإن لم تكن مقلقة".

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