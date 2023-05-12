الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سرايا القدس: المقاومة وجهت ضربة صاروخية تجاه القدس المحتلة ردًا على العدوان

غزة
غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة صاروخية مركزة على مرحلتين تجاه القدس المحتلة وتل أبيب ومدن الاحتلال الإسرائيلي، ردا على الاغتيالات واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال قائد في الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية في تصريحات صحفية، ندير المعركة باقتدار وأفشلنا مخطط الاحتلال بالاستفراد بسرايا القدس، وفقا لما نقله موقع دنيا الوطن الفلسطيني.

فيما ذكرت القناة الـ13 العبرية، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مصر أن إسرائيل أوقفت محادثات التهدئة، ودوت صافرات الإنذار في سديروت وإيفيم ونير عام وجافيم وكلية سفير.

وأكد مسئول إسرائيلي رفيع أنه بعد إطلاق الصواريخ نحو جبال القدس، فإن محادثات وقف إطلاق النار توقفت وسيكون هناك رد إسرائيلي كبير.

- الجهاد الإسلامى: المباحثات مستمرة للتوصل لاتفاق تهدئة يعكس مصلحة الشعب الفلسطيني

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الجمعة، عن أن المباحثات مستمرة، معربا عن أمله فى التوصل لاتفاق تهدئة يعكس مصلحة الشعب الفلسطيني وأداء المقاومة على الأرض.

تأتى تصريحات رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي بالتزامن مع إجراء مباحثات مع المسئولين المصريين حول اتفاق تهدئة وشيك في القطاع، وفقا لما نقله موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا جديدا على قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، أسفر عن أضرار مادية كبيرة فى منازل وأراضي المواطنين.

سرايا القدس الجهاد الإسلامي المقاومة الفلسطينية القدس المحتلة تل أبيب

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