الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 260 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ21 في بني سويف

الحملة
الحملة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الأولى التي يجري تنفيذها ضمن الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل التعديات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير تضمن الإشارة إلى أنه قد تم أول أمس، إزالة 33 حالة تعدٍ، ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة في 29 أبريل وحتى الأربعاء الماضي، إلى 259 حالة تعدٍ منها 189حالة بناء + 70 حالة زراعة.

ويتم تنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت قبل الماضي بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى 19 مايو الجاري، تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

استرداد اراضي الدولة الأراضي الزراعية الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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