الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"غازبروم" تصدر 40.7 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

غازبروم
غازبروم

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الجمعة، بتزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 40.7 مليون متر مكعب عبر محطة ضخ الغاز "سودجا".

وقال ممثل غازبروم - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن "غازبروم" تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز "سودجا"، والتي تبلغ 40.7 مليون متر مكعب في 12 مايو، وتم رفض طلب التسليم عبر سوخانوفكا.

وذكرت تقارير سابقة بالإشارة إلى البيانات الصادرة عن موقع مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا أن عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية قد يبلغ 40.7 مليون متر مكعب في 11 مايو الجاري.

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا. وتم إيقاف الضخ عبر "نورد ستريم" تماما.

وبلغ حجم مسحوبات الغاز من منشآت تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية 30 مليون متر مكعب في 10 مايو، وفقًا للبيانات المقدمة من البنية التحتية الأوروبية للغاز.. فيما بلغ إجمالي الضخ 263 مليون متر مكعب.

وانتهى موسم التدفئة في أوروبا في 6 أبريل، وتمتلئ مرافق البنية التحتية الأوروبية للغاز بنسبة 62.48% (أعلى بنسبة 19.03% من المتوسط في هذا التاريخ في السنوات الخمس الماضية)، حيث يبلغ مخزون الغاز فيها 68.17 مليار متر مكعب.

الاراضي الاوكرانية الجانب الأوكراني البنية التحتية الغاز إلى أوروبا الغاز في أوكرانيا إمدادات الغاز الروسي تاس الروسية

الأكثر قراءة

ضبط عصابة سرقة بطاريات السيارات فى الإسماعيلية

"الأوروبى لإعادة الإعمار": نعمل على دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر

ضبط هارب من 256 سنة حبسًا فى القاهرة

ضبط مطلوب هارب من 25 سنة سجن بموقف أتوبيسات السلام

محافظ المنوفية: إزالة 454 حالة تعدٍ منذ بدء الموجة الـ 21

تحرير 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة فى حملات مرورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

أحمد المريخي

مسرّة أشرف عبدالشافى ونغمات وجدانه

محمد العسيري

عوض الصابرين فى مواسم الحصاد

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق فى غزة

عقب إطلاق 800 صاروخ على إسرائيل.. قائد بطارية القبة الحديدية: جاهزون لكل السيناريوهات

الصحة الفلسطينية: 30 شهيدًا حصيلة التصعيد الإسرائيلى ضد غزة