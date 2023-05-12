الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ندوة علمية ببحوث الفلزات حول توظيف "الكيمياء الكهربائية" لخدمة قطاع الصناعة

جريدة الدستور

نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات ندوة علمية حول "الاتجاهات الجديدة في مجال الكيمياء الكهربية"، بحضور الخبير الفرنسي "سيدريك مارتينز"، والذي يُعد أحد أكبر الخبراء العالميين في تطبيقات (potentiosat/ Galvanosat).

وأشار إبراهيم غياض، القائم بعمل رئيس المركز في تصريح له اليوم، إلى أن الندوة بحثت التطورات الأخيرة في مجال الكيمياء الكهربائية وتطبيقاتها، لافتًا إلى أن هذا المجال يُعد من التخصصات العلمية المهمة التي تخدم بشكل أساسي توظيف واستغلال الطاقة الكهربية كبديل نظيف لإنتاج خلايا الوقود للأجهزة المحمولة، وعدد من البطاريات، وإنتاج المواد الكيميائية، ودراسات الصدأ وتآكل المعادن.

وأوضح أن تلك الندوة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز جودة الأبحاث العلمية وتوظيفها لخدمة قطاع الصناعة ومتطلبات التنمية المستدامة للدولة، ومتابعة الاتجاهات الحديثة في مختلف التخصصات العلمية.

من جانبه، قدم الخبير الفرنسى تدريبًا شاملا للحضور من باحثي المركز على استخدام جهاز قياسpotentiostat/Galvanosat) فى تقنية المكثفات فائقة السعة؛ لتوفير واجهة برمجة سهلة، وقدرة على قياس ومراقبة العمليات الكهروكيميائية فى عدة أماكن فى وقت واحد؛ مما يجعله أداة مهمة وقيمة ومستخدمة على نطاق واسع فى قطاع الصناعة، وأداة رئيسية فى صناعة البطاريات، والطاقة الشمسية، والإلكترونيات، والمواد الحيوية، وغيرها من التطبيقات الصناعية، وتحسين كفاءة العمليات الكهروكيميائية، وأداء المنتجات المستخدمة.

وعرض الخبير الفرنسى شرحًا حول مجالات استخدام الكيمياء الكهربائية فى خدمة الصناعة عالميًا، من واقع خبراته فى شركة Origalys Electrochemical كشركة رائدة فى هذا المجال فى أوروبا.
شارك فى الندوة، الدكتور محمد رشاد عميد معهد المواد المتقدمة، وقام بتنظيم الندوة الدكتور أحمد مرتضى السمان القائم بأعمال رئيس قسم المواد الإلكترونية والمغناطيسية.

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