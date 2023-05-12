لأول مرة خلال العدوان.. إطلاق صواريخ من غزة باتجاه القدس المحتلة

تجدد صباح اليوم إطلاق رشقات صاروخية بعيدة المدى من غزة، و جاء البعض منها في اتجاه غرب القدس المحتلة لأول مرة منذ التصعيد الاسرائيلي ضد قطاع غزة وذلك وفقا لقناة "سكاي نيوز".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فى وقت سابق اليوم، أن هناك رشقة صاروخية مكثفة أطلقت من قطاع غزة تجاه القدس المحتلة.

وأشار الاعلام الإسرائيلي، إلى سقوط صاروخ في بات عين داخل تجمع "غوش عتصيون" ما بين الخليل والقدس، مشيرا إلى أنه لأول مرة في هذه الجولة، يتم إطلاق صواريخ من غزة على بيت شميش وجبال القدس والخليل.

فيما دوت صافرات الإنذار من تجمع مستوطنات غوش عتصيون بالخليل، ومستوطنة إفرات غرب بيت لحم وصولًا إلى بيت شميش غرب مدينة القدس.

- الجهاد الإسلامى: المباحثات مستمرة للتوصل لاتفاق تهدئة

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، استمرار المباحثات، معربا عن أمله فى التوصل لاتفاق تهدئة .

تأتى تصريحات حركة الجهاد بالتزامن مع إجراء مباحثات مع المسئولين المصريين حول اتفاق تهدئة وشيك في القطاع، وفقا لما نقله موقع «دنيا الوطن» الفلسطيني.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا جديدا على قطاع غزة، فجر الجمعة، أسفر عن أضرار مادية كبيرة فى منازل وأراضي المواطنين.

- ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان إلى 31 شهيدًا

كما بلغت حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، إلى 31 شهيدا، بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، عن استشهاد شاب متأثرا بجراحه جراء القصف مساء أمس الخميس.