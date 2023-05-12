الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" ترصد آراء المواطنين حول القضايا الاقتصادية فى الحوار الوطنى (فيديو)

آراء المواطنين حول
آراء المواطنين حول القضايا الاقتصادية في الحوار الوطني

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد آراء المواطنين حول القضايا الاقتصادية في الحوار الوطني.

وقالت مواطنة من أسيوط: "أحيي الرئيس السيسي على أخذ خطوة الحوار الوطني، ولم شمل صفوف الشعب المصري كلها"، معقبة: "المطلب الأساسي لى هو الإصلاح الاقتصادي زيي زي أي مواطن مصري، واللي همه الأساسي رفع مستوى معيشته ومستوى دخله".

وقال مواطن من أسيوط: "عانينا كثيرًا من عدم سماع بعضنا البعض، ولا نرى الجديد الذي تحتاجه البلد، مردفًا: "البلد الآن لها رؤية، واللي هيختلف عن الرؤية دي هيسبب مشاكل كبيرة لنفسه في الأول، وهيأثر على تقدم البلد"، وتابع: "الناس لازم تغير من فكرها وتتجه نحو الاتجاه الوطني".

وقال مواطن آخر من أسيوط: "أهم شيء يوصلنا الحوار الوطني لنتائج إيجابية على المدى الطويل، ونشعر بواقعها على أرض الواقع"، بينما قال مواطن آخر: "المحور الاقتصادي يحتاج أن نركز عليه بشكل كبير، وأيضًا تمكين الشباب في كل ما هو قادم".

وقال مواطن آخر من أسيوط، إن لغة الحوار أو فتح حوار بين فئات المجتمع المختلفة سواء مدنية أو حزبية أو سياسية، مسألة بالغة الأهمية، وأي قرار أو نتيجة تأتي بالحوار، خاصة أن القيادة السياسية فتحت هذا الباب، فهذا يعني أننا في وعي شديد جدًا، معقبًا: "مصر هتكون في حتة تانية بالحوار الوطني".

فيما قال مواطن من بني سويف: "مبسوط بفكرة الحوار الوطني، وإتاحة الرئيس السيسي الفرصة للأطياف والفئات المختلفة أن تعبر عن رأيها وتتحدث عن مشاكلها، ويكون هناك استماع من جانب الدولة للمشكلات بصورة واضحة".

وقالت مواطنة من بني سويف: "متفائلون بالحوار الوطني، خاصة مع مشاركة جميع أطياف الدولة، وهذا ينتج عنه أن الدولة واعية تريد أن تصل لمصلحة المواطن المصري".

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