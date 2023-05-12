الاتحاد المصرى للتأمين يطلق فعاليات الماراثون السنوى الرابع

أطلق الاتحاد المصري للتأمين، صباح اليوم الجمعة، فعاليات الماراثون السنوي الرابع، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، بحضور وزير الشباب والرياضة؛ الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية.

وينظم الاتحاد المصري للتأمين الماراثون السنوي الرابع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الجمعة؛ الثاني عشر من مايو، بمركز شباب الجزيرة، بحضور وزير الشباب والرياضة؛ الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام؛ نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان "معًا لمحاربة السرطان".

وكان علاء الزهيري؛ رئيس الاتحاد المصري للتأمين، قد صرح بأن تنظيم الماراثون يأتي كجزء من مساهمات الاتحاد في مجال المسئولية الاجتماعية، كما أنه يستهدف هذا العام الوقاية والتوعية من مرض سرطان الأطفال، وكذا لتشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة.

وشهد الماراثون مشاركة خاصة لذوي الهمم، في إطار الاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم؛ لمشاركتهم في جميع قطاعات الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركة مجانية، حيث انضم ما يقرب من 1500 مشارك هذا العام من كافة الفئات والأعمار، إضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصري، ومحترفي رياضة العدو، كما سيضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية الفعاليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.

مما يذكر أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الرابعة، يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لثلاث مرات خلال 2018 و2019 و2022.

كما حضر فعاليات الماراثون عدد كبير من العاملين في قطاع التأمين المصري والمتعاملين معه.