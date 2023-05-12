حزب "الجيل الديمقراطي" يُشيد بدعوة إدارة الحوار الوطني مشاركة المصريين بالخارج بمقترحاتهم

أشاد حزب "الجيل الديمقراطي" بدعوة إدارة الحوار الوطني المصريين العاملين في الخارج، بمشاركة مقترحاتهم وعرضها في جلسات الحوار الوطني، وأيضا التعبير عن التحديات التي تواجههم ورؤيتهم في علاجها.

وقال ناجي الشهابي، رئيس الحزب، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية : إن الحوار الوطني فرصة وطنية عظيمة، لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر، حول القضايا المهمّة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، مؤكدا أهمية مشاركة المصريين بالخارج في طرح ما يرونه لمعالجة كل ما يوجهونه من تحديات، وأنهم جزء أساسي من العملية السياسية في مصر.

وأضاف أن أبناء مصر في الخارج - أينما كانوا - هم دائما ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، مؤكدا أهمية المشاركة من جانب المصريين بالخارج والداخل، في طرح ما يرونه مهما للتطبيق.

وأوضح المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية ناجى الشهابي، أن المصريين بالخارج يمكنهم المشاركة بمقترحاتهم، عبر منصات وصفحات "الحوار الوطني" في مصر، مشيرا إلى أن الدستور كفل لهم حقوق المشاركة الدستورية والانتخابية، وهو مكتسب يتحقق لأول مرة في الجمهورية الجديدة، وعليهم الاستفادة من تلك الحقوق التي منحها لهم الوطن.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يؤكد إنفتاح الدولة المصرية على مختلف الرؤى والأفكار من جميع المصريين سواء في الداخل أو الخارج، وأن الجميع يعقد آماله على الحوار الوطني فهو نافذة أمل لمجتمع متطور، داعيا المصريين بالخارج لمتابعة جلسات الحوار الوطني والتي يتم نقلها في بث مباشر كونهم جزءًا رئيسيًا من النسيج الوطني.