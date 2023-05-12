التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بالعباسية، في الساعة 12.30 ظهرا.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويتلو القرآن القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.

وخصصت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة للحديث عن "أسماء الله الحسنى وأثر فهمها وبركتها في حياتنا" بجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بخطبة الجمعة الموحدة على جميع المساجد، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وطالبت وزارة الأوقاف، الأئمة وخطباء المكافأة بعدم تجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة والمقدر مسبقا بـ 15 دقيقة، وعدم مخالفة ذلك بأي حال من الأحوال.

وأكدت وزارة الأوقاف، عدم الخروج عن موضوع خطبة الجمعة الموحدة، مؤكدة ثقتها في سعة الأفق العلمي والدعوي لجميع الأئمة والخطباء.