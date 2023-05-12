كيف نتعامل مع العلاقات المرهقة نفسيًا؟.. خبير تنمية بشرية يُجيب

تحدث الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية والإدارة، عن العلاقات الإنسانية المرهقة نفسيًا، قائلًا: "هي العلاقات غير المتكافئة بين شخصين".

وأضاف إلياس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc": "كل واحد منهم له أجندة مختلفة، مثلًا واحد عاوز يسيطر على الآخر، وواحد أناني يرفض تعرفه على أي صديق آخر ويفرض رأيه بشكل واضح ويتدخل في حياته".

وتابع: "أو يقوله مثلًا إزاي تشتري قميص جديد من غير ما تقولي" موضحًا أن علاج هذا الأمر يكون عن طريق البحث عن بديل ثالث والتحدث معه أمامه حتى ولو بحسن نية في البداية".

واستكمل: "مع الوقت سيبدأ الشخص في الابتعاد عن الآخر بسبب وجود شخص ثالث في حياته ويبعد عنه، ويبحث عن ضحية أخرى".

وأشار خبير التنمية البشرية والإدارة إلى أن من أكثر العلاقات المرهقة نفسيًا التي تكون مع شخص كاذب، مضيفًا: "يدعي أشياء لم تحدث لكي يضغط على الشخص الآخر".

وأكد أن الشخص الكاذب يخاف ولا يمتلك شجاعة مواجهة الآخرين لذلك يكذب عليهم، موضحًا أن الإرهاق في العلاقات يحدث بسبب مشاعر الحب المبالغ فيها.