الزراعة: توزيع أغنامًا مجانًا على سيدات ريفيات بوادى النقرة فى أسوان

وصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى تقديم دعمها للمرأة الريفية، استمرارًا لسعي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL نحو زيادة الدخل ورفع المستوى الاقتصادي للمرأة الريفية المعيلة في مناطق عملها، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والمشرف العام على المشروع، والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي للمشروع.

وتم توزيع منحة إنتاج حيواني عبارة عن أغنام لعدد ٢٠ سيدة في منطقة وادي النقرة، إحدى مناطق عمل المشروع، والتابعة لمحافظة أسوان.

وساد جو من الفرحة بين السيدات عند استلامهن تلك المنحة وإتاحة المشروع ومساندته لهن في إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل لتحسين مستوى المعيشة، وذلك لتحقيق أهداف المشروع بمكون تنمية المجتمع التابع له.