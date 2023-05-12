الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مليون جنيه إيرادات 7 أفلام فى دور العرض أمس

بوستر
بوستر

حققت إيرادات الأفلام، أمس، إيرادات كلية بلغت 1,103,557 جنيه للأفلام السبعة المعروضة في شباك التذاكر.

واستمرت المنافسة بين فيلمي "يوم 13" لأحمد داود و"هارلي" لمحمد رمضان وجاءت الإيرادات كالتالي:

حقق فيلم "يوم 13"، بطولة أحمد داود، إيرادات، أمس الخميس، بقيمة 460,947 جنيه، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وجمع فيلم "هارلى" بطولة محمد رمضان إيرادات أمس بقيمة 244,860 جنيه، والفيلم من بطولة مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، حسنى شتا، مي كساب، نشوى بلال، إسماعيل فرغلى، باسل الزارو، وحازم إيهاب، والعمل من تأليف: محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وحل فيلم "بعد الشر"، بطولة علي ربيع، ثالثًا بإيرادات بقيمة 197,900 جنيه، ويدور العمل حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، ويشارك في البطولة أوس أوس وميرنا نورالدين ورنا رئيس.

وفي المركز الرابع جاء فيلم ابن الحاج أحمد بإيرادات بقيمة 116,410  جنيه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول أحمد "شيكو" الذي يعمل في بقالة والده "سيد رجب"، ولكنه يعاني من بعض المتاعب بسبب عصابات خطرة.
وجمع فيلم "رمسيس باريس" إيرادات بقيمة 51,491، وهو من بطولة هيفاء وهبي، بينما جمع فيلم "مغامرات كوكو " لبيومي فؤاد إيرادات بقيمة 17,823 جنيه، و"ساعة إجابة" حقق 14,126 جنيه.

ات شباك التذاكر المصري أحمد داوود أحمد داود إيرادات شباك التذاكر المصري إيرادات شباك التذاكر هارلي بطولة محمد رمضان تأليف وإخراج دينا الشربيني شباك التذاكر المصري

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