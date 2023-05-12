الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد شركة الغزل والمنسوجات والصباغة بشبرا الخيمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إحدى الشركات الكبرى لصناعة الغزل والمنسوجات والصباغة بحي شرق شبرا الخيمة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم قطاع الصناعة والمستثمرين بالمحافظة لا سيما في قطاع النسيج الذي تتميز به مدينة شبرا الخيمة وإحدى العلامات البارزة بها.

وتفقد المحافظ المصنع الذي يقع على مساحة 22 ألف متر ويضم أكثر من 2000 عامل عمالة مباشرة وأكثر من 3000 عامل من العمالة غير المباشرة، ويعد المصنع من المصانع المتكاملة التي تضم جميع مراحل صناعة الملابس، التي تبدأ بالغزل والنسيج ثم الصباغة والطباعة والتفصيل لتكون منتجًا متكاملًا عالي الجودة مطابقًا للمواصفات الأوروبية، ويتم تصديره للعديد من دول العالم لحساب أكبر وأشهر الماركات العالمية.

ومن جانبه أثنى المحافظ على العمل داخل المصنع وما تتميز به المنتجات التي يقوم بإنتاجها، فضلًا عن كونه يقوم بتوفير العديد من فرص العمل للشباب فى دائرة شبرا الخيمة وخارجها بمحافظة القليوبية في كل التخصصات المختلفة سواء الفنية أو الهندسية، مؤكدًا أن المحافظة دائمًا تدعم المستثمرين الجادين الذين يسهمون في التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

ووجه المحافظ خلال الجولة رئيس حي شبرا الخيمة بضرورة النهوض بالشوارع الجانبية للمصنع والمصانع المجاورة والعمل على رفع كفاءتها من خلال رصف تلك الشوارع ومنع إلقاء القمامة بها ووضع صناديق قمامة على الأرصفة الجانبية، والتنسيق مع المرور لعمل خدمات وتنظيم الحركة المرورية ومنع المخالفات بتلك الشوارع التي تخدم المناطق الصناعية بشبرا الخيمة.

جاءت الجولة بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية توفير فرص عمل للشباب حي شرق شبرا الخيمة صناعة الملابس قطاع النسيج مدينة شبرا الخيمة الغزل والنسيج

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