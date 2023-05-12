الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 44 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات إزالة التعديات في المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 للإزالات تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 44 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز الفتح، ضمن فعاليات المرحلة الأولى التي بدأت في 29 أبريل وتستمر حتى 19 مايو، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، في إطار جهود الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 44 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بقرى مركز الفتح على مساحة 350 مترًا مربعًا من المباني و20 قيراطًا زراعة من أراضي أملاك الدولة، وإزالة 250 مترًا تعديًا على أرض زراعية ملك الأهالي.

حيث تمت تلك الحملات تحت إشراف عدلى أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، ونوابه، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات لرصد كافة التعديات وإزالتها في مهدها، والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

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