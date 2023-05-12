إصابة شخص في مشاجرة بالفيوم

أصيب شخص بنزيف داخلي على المخ وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة بالشوم والعصى، نشبت بينه وبين آخرين بسبب خلافات الجيرة، في نطاق دائرة قسم ثانِ الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية بسبب لهو الأطفال معًا وتعدي أحدهما على الآخر، وتطورت إلى مشاجرة بين الطرفين.

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ، حيث جرى السيطرة على طرفيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد سامح عزب مأمور قسم شرطة ثانِ الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال في دائرة قسم ثانِ ووجود مُصاب.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة شخص يُدعى محمد محي -16سنة مُصاباً بنزيف داخلي على المخ وبجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر التعدي عليه بالضرب بالشوم والحجارة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، الذين تبادلا الاتهامات فيما بينهما، وألقى كل منهما اللوم على الآخر، مؤكدين أنّ سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بسبب لهو الأطفال وضرب أحدهما للآخر، ثم تطورت إلى مشاجرة بينهم بالشوم والعصي.

وجرى نقل المُصاب إلى مستشفى الفيوم العام، لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.