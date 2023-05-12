الجمعة 12 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض "تسليم أهالي" ضمن فعاليات آخر يوم لمهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا

بوستر
بوستر

يختتم مهرجان جمعية الفيلم فعاليات نسخته الـ49 بعرض فيلم “تسليم أهالي” للنجمة دنيا سمير غانم وذلك في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا اليوم.

وتقدم الفنانة دنيا سمير غانم خلال الفيلم شخصية ابنة دلال عبدالعزيز من خلال فتاة تدعى «زاهية»، وهي فتاة ضعيفة الشخصية ورومانسية وتتعرض للعديد من الأزمات بشكل كوميدي، ويعد الفيلم هو البطولة المطلقة الأولى لدنيا سمير غانم في السينما، ويشاركها فيه عدد من النجوم أبرزهم هشام ماجد الذي ينفصل عن شيكو لأول مرة في هذا العمل، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ويعد هذا التعاون الثاني بين هشام ودنيا، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا في مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة».

فيلم “تسليم أهالي” يشارك في بطولته بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز، محمد أوتاكا، ويظهر خلال الفيلم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم إيمي سمير غانم ولوسي وآخرون، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

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