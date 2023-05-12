وزير الإنتاج الحربى يفاجئ قيادات وعمال "إنتاج وإصلاح المدرعات" بجولة تفقدية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة للوزارة والذي قام بزيارته منذ أيام قليلة في زيارةٍ مُخططة ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يحرص على تنفيذها بغرض المتابعة الدورية لسير العمل بالجهات التابعة.

حيث قام الوزير محمد صلاح بزيارة مفاجئة لمصنع 200 الحربي الذي يعد قلعة الصناعات العسكرية لتلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من منتجاته المختلفة، حيث قام بتصنيع الدبابة (M1A1) ويقوم بإنتاج المركبة المدرعة المصرية "سينا 200" إلى جانب تصنيع شاسيه المركبة الأورال وكباري الاقتحام السريع، إضافةً إلى العمل على بدء تصنيع واحدة من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم وهي منظومة الهاوتزر "K9 A1 EGY".

كما يلبي المصنع احتياجات وزارة الداخلية من عربات نقل الجنود والسواتر الواقية من الرصاص، وللمصنع دور رائد في مجال الصناعات الثقيلة المدنية حيث يشارك في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري، كما يسهم في تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار بالإضافة إلى دور مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في تجهيز عربات الشباب المتنقلة وتصنيع خزانات الوقود والمياه والجمالونات المعدنية.

وأوضح الوزير محمد صلاح أن الهدف من إجراء هذه الجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة هو الاطمئنان على طبيعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/ وحدة) تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها إلى جانب الاطلاع على المؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء والموقف الحالي للعقود الجارى تنفيذها، مؤكدًا على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتوطين الصناعات الدفاعية وتعميق التصنيع المحلى إجمالًا وتعزيز دور الوزارة فى تنفيذ المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية بالاستفادة من إمكانياتها التكنولوجية وكوادرها البشرية المُخلصة التى تمكّنها من إنجاز مختلف المشروعات الموكلة إليها فى التوقيتات المحددة وبأعلى مستويات الجودة.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على مخاطبة العاملين بشكلٍ مباشر وسؤالهم عن العملية الإنتاجية والتحديات التي تواجههم خلال العمل، قائلًا للجميع إن "الدولة المصرية لم تبخل على المصنع بأي دعم لذا فنحن نتوقع منكم الكثير خلال الفترة المقبلة وينبغي على كل عامل أن يعي جيدًا قيمة وأهمية ما يشارك في إنتاجه"، مؤكدًا ثقته في الكوادر البشرية للمصنع الذي يضم نخبة من المهندسين والعاملين المدربين.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هناك مُخططات كبرى طموحة للعمل على تطوير مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ورفع مستوى إمكانياته التصنيعية والتكنولوجية.

وأشار إلى توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة المفاجئة، والتي ارتكزت على المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وتشجيع البحث العلمي والإبداع، مضيفًا أنه رافق السيد الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.