فيها من شخصية "دلال".. كيف انتقمت إيمان العاصى من خطيبها؟

كشفت الفنانة إيمان العاصي، تفاصيل من حياتها الخاصة للمرة الأولى، مؤكدة أن في حياتها جزء من شخصية "دلال"، التي قدمتها في مسلسل "جعفر العمدة".

وقالت إيمان العاصي، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها خلال فترة دراستها لإدارة أعمال، انفصلت عن خطيبها، ولهذا السبب قررت أن تخضع لجلسة تصوير حتى تنتقم منه عند رؤيته للصور لأنها كانت تحبه.

وأضافت، أن جلسة التصوير كانت في مكان يخص صديقتها وكانت تعمل موديل ومع مصورها، والصور كانت مميزة وجميلة، وبعدها اتصلت عليها صديقتها لتخبرها بأن المصور يريد أن يضع صورتها كغلاف لإحدى المجلات الفنية، فوافقت حتى تغضب خطيبها، وبالفعل المجلة انتشرت كثيرًا وكتب على الغلاف أنها تحب التمثيل وأنها عملت موديل.

أول عمل فني لها

وتابعت، أنها بعدها تلقت اتصالًا هاتفيًا من المخرج خالد بهجت، وعرض عليها المشاركة في مسلسل مع الفنانة رغدة وأن تقدم دور ابنتها، ووافقت ووقعت على العقد معه، مشيرة إلى أن بدايتها الحقيقة في التمثيل كانت في "حضرة المتهم أبي"، مع الفنان نور الشريف، وأنها كانت غاضبة من دورها بسبب الرومانسية الشديدة فيه وقال لها الفنان نور الشريف إنها لن تستطيع السير في الشارع بسبب هذا الدور وهو ما كان بعده.