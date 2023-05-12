الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فيها من شخصية "دلال".. كيف انتقمت إيمان العاصى من خطيبها؟

إيمان العاصى
إيمان العاصى

كشفت الفنانة إيمان العاصي، تفاصيل من حياتها الخاصة للمرة الأولى، مؤكدة أن في حياتها جزء من شخصية "دلال"، التي قدمتها في مسلسل "جعفر العمدة".

وقالت إيمان العاصي، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها خلال فترة دراستها لإدارة أعمال، انفصلت عن خطيبها، ولهذا السبب قررت أن تخضع لجلسة تصوير حتى تنتقم منه عند رؤيته للصور لأنها كانت تحبه. 

وأضافت، أن جلسة التصوير كانت في مكان يخص صديقتها وكانت تعمل موديل ومع مصورها، والصور كانت مميزة وجميلة، وبعدها اتصلت عليها صديقتها لتخبرها بأن المصور يريد أن يضع صورتها كغلاف لإحدى المجلات الفنية، فوافقت حتى تغضب خطيبها، وبالفعل المجلة انتشرت كثيرًا وكتب على الغلاف أنها تحب التمثيل وأنها عملت موديل.

أول عمل فني لها

وتابعت، أنها بعدها تلقت اتصالًا هاتفيًا من المخرج خالد بهجت، وعرض عليها المشاركة في مسلسل مع الفنانة رغدة وأن تقدم دور ابنتها، ووافقت ووقعت على العقد معه، مشيرة إلى أن بدايتها الحقيقة في التمثيل كانت في "حضرة المتهم أبي"، مع الفنان نور الشريف، وأنها كانت غاضبة من دورها بسبب الرومانسية الشديدة فيه وقال لها الفنان نور الشريف إنها لن تستطيع السير في الشارع بسبب هذا الدور وهو ما كان بعده.

ايمان العاصي شخصية دلال جعفر العمدة خطيبها انتقام أول عمل فني المجلات الفنية

مواد متعلقة

إيمان العاصي: تلقيت تهديدات بخطف ابنتي بسبب "جعفر العمدة"

عن شخصيتها في "جعفر العمدة".. إيمان العاصي: "حبيت أقدم شخصية شريرة"

"جعفر العمدة" لم يكن الأول.. أدوار شر تألقت بها إيمان العاصى

أحمد فهيم عن صورته بأفيش "جعفر العمدة": بكيت وحلمى تحقق بعد 20 سنة

أحمد فهيم عن شخصيته فى "جعفر العمدة": "قسمتنى نصين"

الأكثر قراءة

فوز طالبة "بنوعية مطروح" بمهرجان النحت على الرمال فى الإسكندرية

وظائف أكبر 10 شركات تعدين فى العالم تعمل بمصر.. ارسل الآن

جمعية المصارف اللبنانية تحذر من استمرار الإدعاء على بنوك بتهم غير سليمة

يوفنتوس يخطف تعادلًا قاتلًا من إشبيلية بذهاب نصف نهائى الدورى الأوروبى

فايز فرحات: مناقشة معوقات الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى

مستشار وزير التموين: القيمة المضافة على الذهب المستورد تطبق على المصنعية فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة