ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه البلينا السطحية بسوهاج

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج الخميس الموافق 11 مايو 2023 فى تمام العاشرة مساء، ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه البلينا السطحية بمركز البلينا.

وتم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز البلينا، ومن ثم إغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازى لتعويض كمية المياه لدى المواطنين، وعقب انتهاء آثار بقعة السولار من أمام مأخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

وأشار الكيميائى منصور صابر على، رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أن نقاط المتابعة والرصد وفرق المناوبات تتابع تحرك بقعة السولار، كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات أمام مأخذ محطة مياه جرجا السطحية ومحطة مياه دار السلام السطحية والمنشاة السطحية وجميع محطات المياه التى تقع على نهر النيل، وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أى آثار لبقعة السولار أمام مآخذ المحطات لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

كما تم إخطار الجهات المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة والرى والمسطحات المائية، بالإضافة إلى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.