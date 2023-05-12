الجمعة 12 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه البلينا السطحية بسوهاج

بقعة السولار
بقعة السولار

رصدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج الخميس الموافق 11 مايو 2023 فى تمام العاشرة مساء، ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه البلينا السطحية بمركز البلينا. 

وتم التنسيق مع غرفة العمليات بمحافظة سوهاج وإبلاغ الوحدة المحلية لمركز البلينا، ومن ثم إغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة وتشغيل محطات المياه الارتوازى لتعويض كمية المياه لدى المواطنين، وعقب انتهاء آثار بقعة السولار من أمام مأخذ المحطة سيتم رفع عينات للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وتشغيل المحطة.

وأشار الكيميائى منصور صابر على، رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أن نقاط المتابعة والرصد وفرق المناوبات تتابع تحرك بقعة السولار، كما تم اتخاذ كافة الاستعدادات أمام مأخذ محطة مياه جرجا السطحية ومحطة مياه دار السلام السطحية والمنشاة السطحية وجميع محطات المياه التى تقع على نهر النيل، وجاهزية محطات المياه الارتوازية للتشغيل فور ظهور أى آثار لبقعة السولار أمام مآخذ المحطات لتعويض كمية المياه لدى المواطنين.

كما تم إخطار الجهات المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة والرى والمسطحات المائية، بالإضافة إلى قطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم لرفع درجة الاستعداد.

إدارة التوعية استعدادات الاستعدادات التثقيف التوعية والتثقيف الجهات المعنية الحاصلة

الأكثر قراءة

فوز طالبة "بنوعية مطروح" بمهرجان النحت على الرمال فى الإسكندرية

وظائف أكبر 10 شركات تعدين فى العالم تعمل بمصر.. ارسل الآن

فايز فرحات: مناقشة معوقات الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى

جمعية المصارف اللبنانية تحذر من استمرار الإدعاء على بنوك بتهم غير سليمة

يوفنتوس يخطف تعادلًا قاتلًا من إشبيلية بذهاب نصف نهائى الدورى الأوروبى

البابا تواضروس يزور ديرى "الثلاثة ينابيع" و"أخوات يسوع الصغيرات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين غزة وبرلين.. كيف نفسر العدوان التوراتى الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى؟!

ماجد حبته

الدولار فى مشروع الموازنة

بسنت حسن

الأفروسنتريك.. من العبودية للاحتلال

خالد حريب

هنا الخرطوم من القاهرة.. والسودان أخت بلادى

القس رأفت رؤوف الجاولي

العنف الأسرى

محمد هشام

الثلاثية الفرعونية لنجيب محفوظ.. ومسلسل كليوباترا المتهافت

أحمد الصغير

الاقتصاد المصرى بين الحقيقة وأصحاب الهوى والإفك!

ماجد حبته

سلام صيغة ميونخ

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابًا فى أريحا

إسرائيل تبلغ مصر موافقتها على وقف إطلاق نار فورى فى غزة