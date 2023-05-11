رسميًا.. توقيع اتفاقية السوبر "المصرى - السعودى" لكرة اليد

وقع الاتحادان المصري والسعـودي لكرة اليد، اليوم الخميس، اتفاقية إقامة مباراة بين بطل السوبر السعودي في النسخة المقبلة 2023 مع بطل السوبر المصري.

وذكر المركز الإعلامي لاتحاد كرة اليد المصري، أن مراسم توقيع الاتفاقية جرت في القاهرة، كما شملت مذكرة التفاهم العديد من سبل التعاون بين الطرفين التي تهدف للتطوير على المستوى الفني والإداري، وصياغة اللوائح بما يضمن الرقي بكرة اليد في البلدين.

وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور فاضل بن علي آل نمر، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، ونظيره المصري محمد الأمين، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وتشمل اتفاقية السوبر "المصري - السعودي" إقامة المباراة مرة في كل سنة بالتناوب بين الطرفين.

وتعد هذه الاتفاقية هي الثالثة بمسمى السوبر، إذ سبق للاتحاد السعودي لكرة اليد توقيع مذكرة مع الاتحادين البحريني والإماراتي، على أن يتم تحديد المواعيد لاحقاً.