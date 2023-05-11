الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كرة اليد.. انتصارات جديدة للأهلي والزمالك في مجموعات كأس الكؤوس الإفريقية

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة اليد

واصل الأهلي عروضه القوية في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد بتحقيق الفوز الثاني في المجموعة الثانية على حساب فريق رجاء أغادير المغربي بنتيجة في المباراة التي أقيمت في صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي بالجزيرة.

ويستضيف الأهلي نسخة العام الجاري من بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس في صالات فرع النادي بالجزيرة بمشاركة 10 فرق في منافسات السيدات و11 فريقا على مستوى الرجال.

وقدم الأهلي مباراة قوية سيطر على مجرياتها تماما من البداية ونجح في حسم الشوط الأول بنتيجة 17/8.

وخلال الشوط الثاني واصل الأحمر تفوقه على الفريق المغربي ونجح في توسيع الفارق لينهي المباراة بنتيجة 40/16.

ورفع الأهلي رصيده لست نقاط مليواصل تصدر ترتيب المجموعة الثانية بفوزين من مباراتين خاضهما حتى الآن.

واكتسح الأهلي فريق كيركوس الإثيوبي في أولى مواجهاته بالمجموعة بنتيجة 59/8.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سبورتنج في قمة لقاءات هذه المجموعة مساء الأحد المُقبل في صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وفي منافسات المجموعة الأولى واصل الزمالك عروضه القوية وحقق فوزه الثاني على حساب ريد ستار الإيفواري بنتيجة 42/22.

وحافظ الزمالك على صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط جمعها من فوزه في أو مبارتين خاضهما بالبطولة حتى الآن.

كان الزمالك قد قص شريط مشاركته بالبطولة بتحقيق فوز عريض على فريق فانز الكاميروني بنتيجة 41/20.

ويلعب الزمالك مباراته القادمة مساء السبت المقبل أمام وداد سمارة المغربي.

الاهلى رجاء أغادير المغربي كأس الكؤوس الإفريقية بطولة كرة اليد

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