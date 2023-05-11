إيمان العاصي: تلقيت تهديدات بخطف ابنتي بسبب "جعفر العمدة"

كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن العديد من المواقف التي تعرضت لها بسبب شخصية “دلال” التي قدمتها في مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنان محمد رمضان.

وقالت “العاصي” خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إنها تلقت تهديدات من الجمهور عبر رسائل صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومنها "لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة هانخطف بنتك"، مشيرة إلى أنها كانت تراهن على وعي الجمهور وأنه سيدرك أنه تمثيل.

تفاصيل مشهد القسم مع محمد رمضان

وعن مشهد القسم مع محمد رمضان، قالت إن القسم كان زحمة جدًا وقت التصوير، وأنها في لحظة كانت تتوقع أن يكون المخرج محمد سامي قد قام بتعديل مشهد تركه لها بالقسم، وأنه لن يكون بنفس القسوة.

وكشفت خلال الحلقة أنها في الحقيقة كان لديها شبيهة لشخصية "دلال" من حيث الشر، ولكن بنفس الدرجة.