الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الوادي الجديد تنظم حفل ختام الأنشطة الطلابية

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

شهد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، حفل ختام الأنشطة للعام الجامعي بحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تنصيب اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد، بحضور عمداء ووكلاء الكليات وعدد من أعضاء هيئه التدريس ومديري العموم وأمناء الكليات والعاملين بالجامعة ومنسق عام الأنشطة بالجامعة بمسرح هيبس بالخارجة. 

وبدأ حفل ختام الأنشطة للعام الجامعي 2022/2023 بتلاوة القران الكريم أعقبها كلمة رئيس الجامعة والتي رحب فيها بالحضور مستعرضًا دعم الدولة المصرية ودعم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظ الوادي الجديد للجامعة، في شتى المجالات التنموية والخدمية والبحثية والعلمية للارتقاء بالجامعة. 

وأضاف أن ما شهدته الجامعة خلال الفترة الماضية من تطورات فى البنية التحتية والإنشائية والمعلومات يشهد بها الجميع وأن هناك خطة لبدء الدراسة بكلية التربية الرياضية والآداب والزراعة والطب البيطري بمقر الجامعة الجديد بعد اكتمال الإنشاءات والأثاثات في العام الجامعي الجديد.

وأوضح أن الاتحاد هدفه تكوين قيادات شبابية قادرة على تحمل المسؤلية، معربًا عن سعادته بطلاب الجامعة الذين حصدوا العديد من الجوائز في كل المسابقات.

وقال والدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تنصيب اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد، إن هناك اهتمامًا كبيرًا توليه الدولة بالأنشطة الطلابية لشباب الجامعات بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع، كما تضمن الحفل فقرات متنوعة لفريق كورال الجامعة، بالإضافة إلى مشاركة مركز الفنون بالجامعة الذي قدّم أوبريت يجسد روح الولاء والانتماء للوطن.

وفي الختام، قام الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات، بتنصيب اتحاد طلاب كليات التربية والطب البيطري والزراعة والعلوم والتربية الرياضية والآداب والطب البشري.

رئيس جامعة الوادي الجديد تنصيب اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد مسرح هيبس بالخارجة حفل ختام الأنشطة دعم الدولة المصرية

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