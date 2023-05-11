كرة اليد.. الزمالك يهزم ريد ستار الإيفواري في كأس الكؤوس الأفريقية رجال

فاز الزمالك على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 42 - 22 في ثاني مباريات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال، المقامة حاليا بالنادي الأهلي في القاهرة.

وتقدم الزمالك علي ريد ستار في الشوط الاول بنتيجة 22 - 10 قبل أن ينهي المباراة لصالحه بفارق 20 هدفا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويحصل الزمالك علي راحة سلبية غدا الجمعة، ويستأنف مباريات دور المجموعات في البطولة بعد غد السبت، حيث يواجه شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية في ثالث لقاءات الفريق بالبطولة.

وفي المجموعة ذاتها، فاز وداد سمارة المغربي 28 / 26 على فانز الكاميروني، في حين تغلب سبورتنج على كيركوس الإثيوبي بنتيجة 52 / 15 ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا الأهلي ورجاء أغادير المغربي.