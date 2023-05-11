الاتحاد يكتسح الأهلى 80/62 في السلة.. ويعادل نتيجة سلسلة نهائى الدورى

تغلب رجال الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة عريضة في ثاني مواجهات سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة والتي تستضيفها صالة الشباب والرياضة ب6 أكتوبر.

وحسم الاتحاد السكندري المباراة بنتيجة 80/62 بعد تفوق ملحوظ لأبناء الشاطبي من الدقيقة الأولى.

يدخل الاتحاد نهائي دوري هذا الموسم بحثا عن استعادة اللقب الذي خطفه الأهلي منه في الموسم الماضي بعد الفوز بسلسلة النهائي بثلاث مباريات لاثنتين فيم يبحث الأهلي عن التتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه.

أنهى زعيم الثغر الربع الأول متقدما بنتيجة 23/15 قبل أن يواصل تفوقه في الربع الثاني ويوسع الفارق وينهيه بنتيجة 41/27.

التفوق السكندري استمر خلال ربع اللقاء الثالث لينتهي بتقدم الاتحاد بفارق 16 نقطة وبنتيجة 59/43.

وجاء ربع المباراة الأخير هادئا بين لاعبي الفريقين بعد حسم اللقاء نظريا لزعيم الثغر لتنتهي المباراة بفوزه 80/62.

بهذا الفوز نجح الاتحاد في تعديل نتيجة السلسلة لتصبح 1/1 ليتأكد خوض الفريقين مباراة رابعة على الأقل من أجل حسم اللقب.

كان الأهلي قد فاز بالمباراة الأولى التي أقيمت مساء أمس بنتيجة 69/62.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الثالثة في تمام السابعة من مساء السبت المُقبل في صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.