الخميس 11 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عاشور: وجود القضية السكانية بالحوار الوطنى دليل لاعتزام الدولة على حلها

أحمد عاشور
أحمد عاشور

قال الدكتور أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن هناك دولًا لديها موارد طبيعية وليس لديها كثافة سكانية، بينما بعض الدول مواردها الطبيعية محدودة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحوار لوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بدأت تعالج مسألة الكثافة السكانية منذ 1965، لكنها كانت معالجة عشوائية، وفي 2014 بدأت الدولة تضع الاستراتيجية القومية للسكان، وتوجد وزارة السكان.

وأشار إلى أن وجود القضية السكانية كأحد المحاور الأساسية في الحوار الوطني، دليل قاطع على أن الدولة في الوقت الحالي، عازمة على الانتهاء من المشكلة السكانية بأي شكل من الأشكال. 

حياة كريمة عالجت الأمية التي تؤدي للزيادة السكانية

وأوضح أن "حياة كريمة" حين وصلت إلى القرى الأكثر احتياجًا، وجدت أن أكبر مشكلة تؤدي للزيادة السكانية هي الأمية، مشيرًا إلى ضرورة وجود دور مجتمعي لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، فهناك من يرى زيادة الأولاد على أنها نعمة، والبعض الآخر ينظر لها على أنها نقمة في المجتمع.

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