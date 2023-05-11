الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

واصفا الجلسة الافتتاحية بالمبهرة

تيسير مطر: تحالف الأحزاب مهتم بالتواجد والمشاركة والحضور في جلسات الحوار الوطني

اجتماع تحالف الاحزاب
اجتماع تحالف الاحزاب المصرية

قال النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ،  رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب السياسية المصرية، خلال اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، إن التحالف مهتم بالتواجد والمشاركة والحضور في جلسات الحوار.

ووصف أمين عام التحالف الجلسة الأولى للحوار الوطني بان افتتاح مبهر، موجها الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني نظرا لأنه ومع مرور عام ووجود نحو 100 قضية يبذلون مجهود كبير ولذلك يوجه لهم الشكر على هذا المجهود.

وأشار مطر إلى أن أجمل شيء في بداية انطلاق الحوار هو كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولذلك يؤكد مطر أن التحالف داعم للرئيس و للدولة، وهذه مبادي بني عليها التحالف.

وأوضح عدم وجود خطوط حمراء يؤكد مناقشة القضايا بانفتاح تام وفقا للدستور والقانون، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قائمة ومؤسساتها ولا يعني إجراء حوار وطني أن نبدأ من الصفر.

وأشار إلى أن الحوار الوطني يحظى بمشاركة الجميع سواء جميع الأحزاب المعارضة المؤيدة.

وقال: “تحالف الأحزاب السياسية المصرية يدعم بقوة الحوار الوطني نظرا لأن الحوار الوطني من أجل المواطن والوطن”.

وانتقد فكرة اختصار الحرية على مجموعة من القوالب المحددة، مشددا على أهمية الحرية أن تكون وفقا للرأي المسؤول، مشيرا إلى أنه يدعم بقوة عمل لجنة العفو الرئاسي.

وقال إن مصر تشهد حالة من الحرية والدلالة على ذلك وجود حوار وطني، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تؤدي بنا إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن المرحلة الحالية لمصر تشهد تقدم ملحوظ في كثيرا من المجالات.

ووجه رسالة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، قائلا: "نحن داعمين للحوار الوطني ولن نقبل بإفشال الحوار الوطني".

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