كاتب صحفى: الصحفيون فى فلسطين يعانون من مخاطر الاحتجاز بالسجون والاستهداف

تحدث الكاتب الصحفي جميل ضبابات، عن أبرز المخاطر التي يتعرض لها الإعلاميين في تغطية الأحداث المتصاعدة في فلسطين.

وقال ضبابات خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن الصحفيين تعلموا البعد عن مناطق المعارك خوفًا من استهدافهم، مشيرًا إلى أن المخاطر يومية وتشمل التنقل من مكان إلى آخر بالإضافة إلى مخاطر التغطية الصحفية الميدانية نفسها.

وأضاف أن الصحفيين في فلسطين أيضًا يعانون من مخاطر الاحتجاز بالسجون، بالإضافة إلى إطلاق النار بشكل مباشر عليهم.

وتابع: "على سبيل المثال في منطقة نابلس أثناء تغطية الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال قبل عدة أشهر تم إطلاق النار على عدد من الصحفيين من على سطح إحدى البنايات وأصيب اثنين بأعيرة نارية".

الصحفيون يتحركون بشكل جماعي أثناء التغطية بفلسطين

واستكمل: "غالبًا الصحفيون يتحركون بشكل جماعي أثناء التغطية الصحفية، ويرتدون الزي المخصص لهم لكن مع ذلك هناك مشكلة حقيقية في التنقل وحتى في الوقوف".

وأشار إلى أن هذا ما حدث مع شيرين أبو عاقلة، حيث تم إطلاق النار عليها قبل عام في منطقة بعيدة عن المواجهات وحدث ما حدث، وهناك أيضًا حالات أخرى شهدنا فيها إطلاق نار على صحفيين بشكل مباشر.