قناة الناس.. أيمن الحجار: النبي كان راقيًا في تعاملاته (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مليئة بالمواقف الجميلة التي ترسخ هذه قيمة مراعاة شعور الآخرين وكان حريصًا في تعاملاته.

وأضاف الحجار، اليوم الخميس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة "الناس، أن التشهير من المور الخاطئة في حياة الإنسان، ومن الخطأ أن يشهر بالإنسان الذي أخطأ، لأنه بذلك يجرحه ويهزمه نفسيًا من الداخل، لافتًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يجابه أحدًا ولا يواجه أحدًا بشيء يكرهه.

وأوضح الحجار، أن الرسول كان يستعمل في تلك المواقف بعض العبارات الراقية التي لا تجرح الآخرين، إذ يقول "ما بال أقوام يفعلون كذا" يعمم الأمر كي لا يجرح المخطئ ويشهر به، مؤكدًا أن الرسول كان يضع روشتة وعلاج للأمر.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.