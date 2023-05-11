إصابة 5 مستوطنين فى إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل

أصيب 5 مستوطنين في إطلاق صواريخ من غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

ودوت صفارات الإنذار، منذ قليل، في تل أبيب جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر.

واستمر إطلاق الصواريخ من القطاع المحاصر تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، وبلغ مداها مستوطنتي "الرملة" و"رحوفوت" وسط إسرائيل.

وسقط صاروخ بشكل مباشر على أحد المنازل في مستوطنة رحوفوت، ما أدى إلى إصابة مستوطنة.

ويستمر التصعيد بين إسرائيل وغزة، حيث يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، واغتال 5 من قياداتها.