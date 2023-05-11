الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحليق 55 رحلة بالون طائر تقل 1500 سائح فى سماء الأقصر

البالون الطائر
البالون الطائر

حلقت في سماء الأقصر، اليوم الخميس، 55 رحلة بالون طائر تحمل على متنها 1500 سائح وسائحة من جنسيات مختلف أنحاء العالم في نزهة لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات في فوق سماء الأقصر.

وقال أحمد عبود، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر- في تصريحٍ اليوم- إنه تم إطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني باستئناف الرحلات.

وأوضح عبود، أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار، مشيرًا إلى أن رحلات البالون تعتبر من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن الرحلات تسهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم في السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

الأقصر سائح بالون طائر لطيران المدني الرحلات المعالم الاثرية

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