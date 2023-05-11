وزير السياحة: توقعات بارتفاع الإقبال السياحى لـ15 مليون وافد خلال 2023

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، شهدت نمواً بنسبة 43%، مقارنة بذات الفترة في عام 2022، كما أن توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023 تشير إلى توافد 15 مليون سائح، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا مهما في صناعة السياحة المصرية.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض أبرز المؤشرت الواردة في تقرير "باروميتر السياحة" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي أشار إلى تفاؤل مسئولي المنشآت السياحية تجاه أداء القطاع السياحي، بالإضافة إلى تفاؤل مسئولي المنشآت السياحية تجاه تأثير الإجراءات الحكومية المتخذة في قطاع السياحة.

وتناول وزير السياحة مستجدات قطاع السياحة فيما يتعلق بمثلث نجاح الاستراتيجية الوطنية للسياحة الهادفة إلى 30 مليون سائح في 2028، والمتمثل في الطيران، والتجربة السياحية، وتحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة 3 أمثال في الفنادق والأنشطة الترفيهية، حيث يتم في هذا الصدد العمل على الانتقال بالتطوير المؤسسي في هذا المثلث إلى مستويات أعلى، وإعادة توجيه برامج الإنفاق العام، وجودة التنسيق مع الوزارات المعنية وقيادة برامج التنفيذ المشتركة، وفتح مجالات التعاون مع القطاع الخاص.

وتطرق وزير السياحة والآثار إلى عدد من الإجراءات المضافة التي تم البدء في تنفيذها لضمان تحقيق المستهدف (15 مليون سائح) في 2023، ومنها تسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، بالإضافة إلى تغيير استراتيجية التعامل مع الأسواق السياحية، وإطلاق برنامج تحفيز طيران جديد، وغيرها من الإجراءات الأخرى الجاري تنفيذها، كما سلط الوزير الضوء على الحملة الدولية الجديدة التي تم إطلاقها بهدف دعم شركاء المهنة من منظمي الرحلات ووكلاء السفر العالميين.

يشار الى ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح بين 25% و30% سنوياً في صناعة السياحة في مصر.

