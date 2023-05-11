مصطفى خاطر: مسلسلات الـ15 حلقة تجربة مميزة.. ونجهز لـ"البيت بيتى 2"

حقق الفنان مصطفى خاطر نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته بمسلسل “كشف مستعجل” ضمن دراما رمضان 2023، في ظل إقبال الإنتاج الفني على مسلسلات الـ15 حلقة.

وقال “خاطر” في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، إنه استمتع بالتعاون مع الفنان محمد عبدالرحمن “توتا” خلال مشاركته في العمل، مشيرًا إلى أنهم تفاءلوا بنجاح العمل لما يتضمنه من أحداث شيقة ومثيرة.

وعن تجربة مسلسلات الـ15 حلقة، لفت “خاطر” إلى أنه يراها تجربة مميزة ويحبها جدًا خاصة بنوعية الدراما التليفزيونية الكوميدية، وتابع: “فكرة الكوميديا كلما قدمت في عدد حلقات أقل، كانت أفضل حيث تبتعد عن الحشو والجمل الركيكة، فبالنسبة لي أفضل هذه النوعية من المسلسلات وتحديدا بالكوميدي”.

وأشار مصطفى خاطر، إلى أنه يجهز لمسلسل “البيت بيتي” الموسم الثاني، والذي يعكف صناعه على الانتهاء من كتابته، على أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن نجاح الموسم الأول الساحق هو ما شجعهم لعمل موسم ثان، متمنيًا أن يحقق صدى كبيرا، كما فعل الأول.

كما يستعد “خاطر” لتصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم “البعبع” بمشاركة الفنان أمير كرارة والفنانة ياسمين صبري، ومن المقرر عرضه بعيد الأضحى المقبل.

مسلسل كشف مستعجل عرض على منصة watch it، وهو من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏تأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عزالرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.