بعد إرتفاع معدلات البحث عن جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين يستعرض الدستور الجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو للمعلمين وللعاملين بمختلف القطاعات.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين

لذلك تجدون في هذا التقرير الجدول الرسمي لصرف مرتبات شهر مايو 2023 للمعلمين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والذي من المقرر أن يبدأ بعد أسبوع.

وفق الخطة الزمنية لوزارة المالية يبدأ صرف مرتبات المعلمين والعاملين بداية من الخميس 18 مايو 2023 مع احتساب أيام العطلات الرسمية يومي الجمعة والسبت.

ثم الأحد 21 مايو 2023

الاثنين 22 مايو 2023

الثلاثاء 23 مايو 2023

الأربعاء 24 مايو 2023

وكان قد تم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7و10و11 مايو 2023.



صرف مرتبات شهر مايو بالزيادة الجديدة

والشهر الثاني على التوالي يتم صرف مرتبات شهر مايو بالزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين أجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة والتي بدأ تطبيقها منذ مرتبات أبريل الماضي.

وفي هذه الزيادة تم رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 3500 جنيه بعد أن كان 3000 جنيه.



وفي الاجتماع الذي دار بين الدكتور محمد معيط، وزير المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس.

قال وزير المالية إنه تم زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لكافة الدرجات الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية 2023/2024 منها زيادة فى الأجور من 410 العام المالي الحالي إلى 470 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة وكذلك الزيادة للتي تمت في نوفمبر من العام الماضي والتي كانت قيمتها 300 جنيه بتكلفة للموازنة 8 مليارات جنيه.

وذكر الزيادة السنوية للعلاوة الدورية بتكلفة سنوية 10 مليار جنيه والحافز الإضافي للدرجات الوظيفية بما لا يقل عن 1000 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور بتكلفة سنوية 25 مليار جنيه، وكذلك زيادات أعضاء هيئة التدريس وهي زيادات المدرسين 300 جنيه شهريا وحافز جودة 300 جنيه بتكلفة نصف مليار جنيه.