وظائف أكبر 10 شركات تعدين فى العالم تعمل بمصر.. ارسل الآن

شهدت الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة فى قطاع التعدين المصري والعالمي، من حيث زيادة عدد الشركات العاملة فى قطاع التعدين والبحث عن الذهب والخامات التعدينية الأخرى وانتشارها في معظم الدول التعدينية ومن ضمنها مصر، بسبب زيادة الطلب على الخامات التعدينية والعمل على استخراجها لتلبية احتياجات السوق العالمي من الذهب والمعادن الأخرى التى تدخل فى كافة الصناعات الحيوية.

وظائف التعدين فى مصر

ومع زيادة الطلب على الخامات التعدينية توسعت شركات التعدين العالمية فى الانتشار فى معظم الدول، ما أدى إلى زيادة الطلب على العمالة والتوظيف، وخاصة العمالة الفنية والمدربة على عمليات البحث والاستكشاف والحفر، إضافة إلى العمالة المساعدة من الإداريات والخدمات المعاونة.

وينشر «الدستور» وسائل التواصل مع أهم الشركات العالمية العاملة فى مجال التعدين فى مصر والعالم والتى تحتاج دائما إلى تعيين الشباب من أصحاب الخبرات فى هذا المجال.

1- شركة سنتامين العالمية «SGM» صاحبة حق امتياز منجم السكري فى مرسى علم بالصحراء الشرقية، كما تعمل فى العديد من دول العالم فى مجال البحث والتنقيب واستخراج الذهب.

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2- شركة حمش مصر لمناجم الذهب، صاحبة حق امتياز منجم حمش بالصحراء الشرقية فى مصر.

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3- شركة باريك وهى ثانى أكبر شركة تعدين فى العالم، وتعمل فى العديد من الدول العربية والأجنبية، كما تعمل فى عدد من المواقع التعدينية فى مصر والتى فازت بها فى المزايدة العالمية التى طرحتها مصر للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة فى عام 2020.

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3- شركة B2 Gold الكندية، ولها أيضا العديد من المواقع المهمة فى معظم دول العالم التعدينية، كما فازت ببعض المناطق فى مصر خلال المزايدة العالمية الأخيرة.

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4- شركة Akh Gold الإنجليزية والتى تعمل فى العديد من دول العالم، وتمتلك شركة ألتوس 100% من الشركة، ولها العديد من المواقع التعدينية فى مصر وتعمل حالياً على البحث والاستكشاف.

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5- شركة آتون ريسورسز الكندية، وتعمل فى مصر منذ عام 2007 ولديها بعض المواقع من ضمنها منطقة «أبو مروات» بالصحراء الشرقية، ومن المتوقع أن تعلن عن نتائج إيجابية ومبشرة وكشف تجارى جديد للذهب خلال الأشهر القليلة القادمة.

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6- شركة SMW GOLD الروسية، وتعمل فى مصر بالصحراء الشرقية ولها موقع مهم (منجم الفواخير) وجارٍ العمل على إنهاء أعمال البحث والاستكشاف.

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7- شركة لوتس جولد LOTUS GOLD وهى شركة كندية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة فى مصر والعالم، ولها عدة مواقع فى منطقة الصحراء الشرقية، كما أنها فازت بعدد من المناطق بالمزايدة العالمية الأخيرة التى طرحتها مصر مؤخراً.

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8- شركة مناجم النوبة NUBIAN MINING، وهى شركة متخصصة فى البحث والاستكشاف وإنتاج الذهب، مقرها الرئيسي فى القاهرة ولها عدد من المواقع التعدينية فى أسوان والصحراء الشرقية.

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9- شركة رد سي RED SEA RESOURCES العالمية للتعدين

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10- شركة GEO DRILL العالمية لخدمات التعدين

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