"جهاز التعمير.. رؤية مستقبلية لتطوير وتنمية مطروح".. لقاء لمركز الإعلام بالمحافظة

عقد مركز إعلام مطروح لقاء موسع تحت عنوان "جهاز التعمير – رؤية مستقبلية لتطوير وتنمية محافظة مطروح" وذلك بمكتبة مصر العامة بمشاركة مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من الجهات التنفيذية والأهلية وطلاب المعهد العالى التكنولوجى بمطروح.

وقال اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، إن الهدف الأساسى لعمل جهاز التعمير بمطروح هو دعم المجتمعات البدوية، من خلال مساعدة المواطن البسيط فى الصحراء، على أن يظل فى مكانة دو تغيير من خلال تقديم خدمات (الطرق، الإسكان البدوى، البنية التحتية ..إلخ) لكى نقربه من المدينة او نقرب المدينة إليه عبر إتاحه شريان حياة يصل ما بين المدينة والصحراء.

وعن أهم المشروعات التى يقوم بها جهاز التعمير بمطروح، أوضح اللواء آمون مرتضى أن الجهاز يقوم حاليًا على العمل فى أربع مشروعات هامة أولهم (مشروع ازدواج طريق سيوة مطروح بطول 300 كم)k وهو طريق خرسانى يعمل على سهولة وسرعة الوصول إلى مناجم الثروة فى واحة سيوة وتشغيل ميناء جرجوب بمدينة النجيلةk مما يسمح لمحافظة مطروح بنقل حوالى 20 مليار طن ملح صخرى تنتجة واحة سيوة هذا الملح الصخري، هو ثروة قومية يصب فى صالح تنمية مصر بشكل عام ومحافظة مطروح بشكل خاص.

وأضاف أن يؤكد الخبراء ان ملح سيوة اشبه بالغاز الطبيعى الذى يمكن بعد تصديره للخارج ومعالجته ان يتحول إلى مصدر من مصادر الطاقة وخاصة فى الدول الأوروبية، وينقسم الطريق الي 6 قطاعات بطول 50كم لكل قطاع والطريق عبارة عن رصف خرساني بعرض 11.25م، وسمك 30 سم جاري العمل ب4 قطاعات وتم الانتهاء من 110كم رصف خرساني بتكلفه إجمالية للمشروع حوالي 3 مليارات جنيهًا.

وتابع رئيس جهاز التعمير قائلً:أ "نحن دول قائمة على اقتصاد متنوع"، حيث اهتمت الجهات المختصة بتطوير صناعة اللحوم بمطروح والتي تقوم على الثروة الحيوانية المتميزة للمحافظة، ومن هنا جاء الاهتمام بإقامة المشروع الثانى وهو (المجزر الاستراتيجى بمطروح)، وهو عبارة عن اقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثماري ومحطة تدوير ومحجر صحي بجانب انشاء محطة معالجه صرف ومصنع أسمدة قريبة من ميناء جرجوب يجعل منه موقع متميز للاستتثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى وقوعه خارج الكتله السكانية مما يحقق الاشتراطات البيئية والصحية وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 320 مليون جنيه، والذي يضم خطوط ذبح إلى منطقة حجر صحي اعتمدت في تصميمها على التجارب الناجحة فى بعض الدول الأوروبية وأمريكا".

وعن المشروع الثالث لفت اللواء آمون مرتضى إلى إنشاء مركز السيطرة الموحد لمحافظة مطروح المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والغرض من المشروع تحقيق تكامل بين كافة الأجهزة الخاصة بالدولة لخدمة كل الوزارات، وذلك سينعكس عل المواطن في سرعة الاستجابة للخدمات المختلفة، مثل: الإسعاف والحماية المدنية وبأحدث أنظمة الاتصالات التي توفر خدمات المواطنين، حيث يتمكن من خلاله المواطن من تسجيل شكواه بكل سهولة دون الاحتياج إلى تقنية الإنترنت ووصول الشكوى للجهة المختصة فى ذات اللحظة للعمل على حلها مباشرة، حيث يضم هذا المركز (وحدة متنقلة لتدارك الحوادث والمشكلات، وحدة مؤشرات حيوية لنقل المعلومات لاختيار أنسب الحلول)، وجاري الانتهاء من المشروع وتسليمه بتكلفه حوالي 8.4 مليون جنيهًا.