الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لجنة الاستئناف بـ"كاف" ترفض طعن الترجى على حرمانه من جماهيره

أحداث شغب في ملعب
أحداث شغب في ملعب مباراة الترجي

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، الطعن المقدم من إدارة نادي الترجي التونسي على العقوبات الصادرة بحقه من جانب لجنة الانضباط بـ"كاف".

كانت لجنة الانضباط بـ"كاف"، قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري، معاقبة الترجي التونسي بحرمانه من حضور الجماهير لأربع مباريات من بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ، بشرط عدم تعرض النادي لأي عقوبة تأديبية، من جانب "كاف" خلال مدة 12 شهرًا، إلى جانب تغريم النادي مبلغا قدره 300 ألف دولار.

وبذلك تأكد حرمان الترجي من جماهيره في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي أمام الأهلي، والتي تقام يوم غدٍ الجمعة، على ملعب (حمادي العقربي) برادس.

تثبيت العقوبة المفروضة من جانب لجنة الانضباط على نادي "باب سويقة"، أتت بعد أن شهد ملعب (حمادي العقربي) أعمال عنف وشغب من جانب جماهير فريق الترجي، الأمر الذي تسبب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لما يقرب من 40 دقيقة.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الجماهير، وتسببت أعمال الشغب في اشتعال النيران بالقرب من أحد مدرجات ملعب المباراة.

وتأهل الترجي للدور نصف النهائي لدوري الأبطال، بعد تعادله مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري، بهدف لمثله، في لقاء إياب ربع نهائي البطولة، بعدما تمكن ممثل الكرة التونسية من انتزاع الفوز ذهابًا خارج ملعبه، بهدف نظيف.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، يوم غدٍ الجمعة، على ستاد رادس، قبل أن يستضيف الفريق الأحمر، لقاء الإياب، المقرر له يوم 19 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولي.

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