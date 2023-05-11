"القوى العاملة" توقع تعاونا لتدريب شباب الإسكندرية على التسويق الإلكترونى

أعلنت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، عن بروتوكول تعاون في مجال التدريب على تنمية القدرات الإلكترونية بالتعاون مع مركز أركان للإبداع، يهدف إلى إعداد الشباب وصقلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل في مجالات شبكات التسويق الإلكتروني وصناعة Multi Media من أجل تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فضلاً عن إكسابهم مهارات متطورة تحتاجها سوق العمل من خلال حثهم على الابتكار والإبداع.

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية القوى العاملة، أنه وقع البروتوكول كممثل عن المديرية، ونادر ونيس، مدير عام مركز أركان للإبداع، بمقر كاتدرائية القديس مرقص الأسقفية، واتفق الطرفان على أن يكون مقر التدريب بمقر كاتدرائية القديس مرقص الأسقفية، على أن يشمل البرنامج التدريبي الدورات الآتية: الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، والمونتاج، والفوتوشوب، والتصوير الفوتوغرافي، وتصوير الفيديو، والتسويق الإلكتروني، ويكون التدريب للشباب من الجنسين بواقع 200 مستفيد، لمن هم في سن 16 حتى 34 سنة، بشرط الإلمام بالحاسب الآلى والإنترنت واجتياز المقابلة الشخصية والتدريب، لمدة أسبوعين بمعدل 12 ساعة 3 أيام في الأسبوع، كما تضمن البروتوكول تدريب 200 شاب كل 6 أشهر وأن من يرغب بالالتحاق بإحدى الدورات التسجيل على الرابط التالي https://forms.gle/ZH8SQBTn6tVTJXMK8.

وأضاف وكيل المديرية أن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة القوي العاملة بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها؛ من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على تسويق منتجاتهم من خلال التطور التكنولوجي لبداية حياتهم العملية، بالإضافة إلى رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال؛ من أجل النهوض بالدولة المصرية، كما يحصل المتدربون، في نهاية كل دورة تدريبية، على شهادة معتمدة من الطرفين تفيد باجتيازهم التدريب، كما يتم تنظيم ندوات وورش عمل مجانية، وشهد فعاليات توقيع البروتوكول إيفيت عبد المسيح، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، وإيمان نبيل مدير العلاقات العامة، ومحمد عبد الله باحث بادارة العلاقات العامة.