الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سفيرشكوف: مستعدون لتعاون مشترك بين روسيا ومصر فى مجال الفضاء

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقد المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية "البيت الروسي"، اليوم، ندوة لرائد الفضاء الروسي العالمي سرجي كود سفيرشكوف، بحضور القنصل "بافيل كيديسوك" مدير المركز، ومدير الوكالة الروسية للأنباء تاس، ووفد روسي، وعدد من الصحفيين الروس والمصريين، ضمن الإجراءات التحضيرية للقمة الروسية الإفريقية التي سوف تعقد في روسيا يوليو القادم في مدينة سانت بطرسبرغ.

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أدار اللقاء الدكتور محمود عزت رئيس فريق عمل مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، الذي أوضح أن الندوة تتضمن التجربة الروسية في عالم الفضاء، والحديث عن المستقبل في علوم الفضاء في مصر، ضمن الفعاليات العديدة التي ينظمها المركز الروسي للعلوم والثقافة، في القاهرة والإسكندرية، بالتزامن مع الاحتفاء بمرور 80 عامًا على العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية.

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وتحدث سرجي كود سفيرشكوف، رائد الفضاء الروسي العالمي، أنه سعيد بتواجده لأول مرة في مصر، موضحًا أن الندوة هدفها الرد على الأسئلة المختلفة التي تطرح عن الفضاء ورحلات الفضاء، بالإضافة لعرض فيلم تسجيلي مختصر عن الفضاء.

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وأضاف أن أول رائد فضاء في العالم هو الروسي يوري غاغارين، والذي قاد أول رحلة فضاء في عام 1961، مشيرًا إلى أنه شاهد صورًا  لـ" يوري غاغارين" بجانب أهرامات الجيزة، وأيضًا مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأوضح أن عددًا من رواد الفضاء الذين صعدوا للفضاء حتى الآن 600 شخص تقريبًا من جميع دول العالم، لافتًا إلى أن أول رحلة كانت اكتشاف الفضاء، والآن يستطيع الإنسان أن يعيش في الفضاء.

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وعن التعاون بين مصر وروسيا في مجال الفضاء، قال إننا مستعدون بعرض وشرح التكنولوجيا الحديثة في مجال ريادة الفضاء، كما يمكن تأسيس سفن فضائية مشتركة بين روسيا ومصر، وتقديم معلومات مفيدة وحيوية لرواد الفضاء المصريين، وذلك بعد الاتفاق والحوار بين الدولتين للتعاون في هذا المجال، لإعداد رواد فضاء مصريين، مؤكدًا على أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة.

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وأعربت "جالي جيرمانوفا"، رئيس الوفد ومشروع  القمة الروسية الإفريقية، عن سعادتها لتواجدها ولأول مرة لهم في مصر، ضمن مشروع روسيا وإفريقيا، بتواجد صحفيين من وكالة الأنباء الروسية، وصحفيين مصريين، لافتة إلى أن الوفد زار 4 دول في إفريقيا، والتواجد اليوم للتعرف على الصحفيين المصريين وآرائهم، لمدى الترابط والعلاقات الطيبة بين روسيا ومصر.  

وعبر "أندريا شيتوف" مدير وكالة "تاس" الروسية، عن سعادته بتواجده بالأراضي المصرية، ورؤيته للبيت الروسي بالإسكندرية، ووصفه بأنه بناء قيم ورائع التصميم.

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وأوضح أن هدف المشروع هو تنظيم مسابقة للصحفيين، تحت عنوان "التعاون بين روسيا وإفريقيا" وسيتم إعلان الفائز بالمسابقة في احتفال رسمي بمدينة سانت بطرسبرغ يوليو القادم.

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن مقالات تكتب عن التعاون بين روسيا وإفريقيا، وباختيار اللغة المناسبة لكاتب المقال بين اللغة الروسية أو العربية أو الإنجليزية، وسيتم اختيار فائز واحد في المسابقة، والفائز سيتلقى دعوة للاحتفال الرسمي في مدينة سانت بطرسبرغ يوليو 2023، لافتًا إلى أنهم زاروا عدة دول بإفريقيا منها إثيوبيا وتنزانيا، والآن في مصر، وسيتم تحديد المعايير الخاصة بالمسابقة.
 

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