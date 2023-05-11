انطلاق الدورة السادسة لإعداد المعلم الجامعي بـ "تربية الوادي الجديد"

نظمت كلية التربية بجامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، دورة إعداد المعلم الجامعي السادسة للعام الجامعي 2022/ 2023 بمشاركة عدد من الباحثين من مختلف كليات الجامعة.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور مصطفى محمود، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والدكتور ماهر زنقور، عميد كلية التربية، وتنفيذ الدكتورة نجوى واعر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

صرحت بذلك الدكتوره نجوى واعر، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، أن الدورة السادسة لإعداد المعلم بكلية التربية تم تنفيذها على مدار أربعة أيام باروقة كلية التربية وشارك فيها أعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة من معيدين ومدرسين مساعدين ومدرسين من مختلف كليات الجامعة.

وأضافت واعر، أن الدورة التدريبية لإعداد المعلم الجامعى حاضر فيها نخبة من اساتذه كلية التربية ورؤساء الأقسام.

وأكدت واعر أن دورة إعداد المعلم الجامعي تهدف إلى تنمية معرفة الدارسين وفهمهم للأسس العلمية والمبادئ التي تقوم عليها عمليات التعليم والتدريس الجامعي، بالإضافة إلى تنمية الاتجاه الإيجابي لدى الدارسين نحو الاهتمام بتطبيق الأسس العلمية والمبادئ التربوية والنفسية لعمليات التعليم والتعلم، وكذلك اكتساب مزيد من المعلومات والمهارات الأساسية اللازمة للأداء الفعال للمهام التدريسية وتحقيق التفاعل الإيجابي مع الطلاب، وتنمية مهارات الدارسين لرسالة الجامعة وأهدافها، وأدوار عضو هيئة التدريس وحقوقه وواجباته ومسئولياته تجاه الطلاب والبيئة والمجتمع.

وقدم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد الشكر والتقدير للمشاركين والحاضرين فى الدورة السادسة لاعداد المعلم الجامعى والتي أقيمت بجامعة الوادي الجديد على ماقدموه من مهارات وخبرات لتنمية مهارات الدارسين وتعريفهم لرسالة الجامعة وأهدافها، وأدوار عضو هيئة التدريس وحقوقه وواجباته ومسئولياته تجاه الطلاب بالجامعة.